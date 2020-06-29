Заслуженный пилот РФ назвал условие для покупки МиГ обычными россиянами

Москва, 29 июня. Обычные россияне могут приобрести истребители семейства МиГ для личного пользования, заявил заслуженный пилот РФ, бывший летный директор «Внуковских авиалиний» Юрий Сытник. Он также назвал условия, необходимые для покупки воздушного судна.

По словам пилота, все, что нужно сделать для покупки истребителя, — оформить необходимые документы.

«Если есть продавец и покупатель, почему бы сделке не состояться. Просто получить летную годность на них сложно», — сказал эксперт в беседе с «ПолитРоссией».

По его словам, в России зачастую приобретают истребители не для полетов, а в просветительных и учебных целях. Например, воздушное судно может стоять в музее, находиться на аэродромах для обучения военных.

Сытник отметил, что никаких запретов на покупку разоруженных военных самолетов и полетов на них в России нет. Если получить необходимое разрешение, то летать на истребителе можно будет в районе аэродромов.