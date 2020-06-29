Экономисты уверены, что США ждет массовое банкротство нефтегазовых компаний

Еще около 140 американских нефтегазовых компаний могут объявить о банкротстве в 2020 году из-за падения цен на нефть. Подробнее о ситуации на нефтяном рынке — в материале Федерального агентства новостей.

Удар по сланцевой отрасли

Компания Chesapeake Energy, один из пионеров сланцевой отрасли Соединенных Штатов, подала заявление о банкротстве и попросила о защите для реструктуризации задолженности. Об этом говорится в релизе.

«Корпорация Chesapeake Energy сегодня объявила о том, что компания добровольно подала заявку на получение защиты по 11-й главе (закона о банкротстве. — Прим. ФАН) в суд США по делам о банкротстве Южного округа Техаса для облегчения комплексной реструктуризации баланса», — говорится в релизе компании.

Напомним, агентство Bloomberg, ссылаясь на свои источники, сообщило, что Chesapeake Energy готовит заявление о потенциальном банкротстве, при котором контроль над компанией может перейти к одному из основных кредиторов. При этом ранее СМИ сообщили, что компания планирует реструктуризацию задолженности на фоне падения цен на нефть и газ и даже готовится запустить процедуру банкротства.

США ждет массовое банкротство

Начальник отдела экспертов по фондовому рынку «БКС Брокер» Альберт Короев отметил, что банкротства американских сланцевых компаний продолжатся. О том, что в мире, в частности в США, есть такой феномен как «зомби-компании» давно говорят в СМИ и в профессиональной среде.

«И несмотря на все меры поддержки экономики, низкие ставки, влияние коронавируса на конечный спрос для некоторых из них проложило ясный путь к банкротству. По прогнозу аналитической компании Rystad Energy, еще около 140 американских нефтегазовых компаний могут объявить о банкротстве в 2020 году из-за падения цен на нефть. Для России выгодно сокращение числа таких игроков на рынке нефти, которые под давлением высокого долга готовы наращивать объем добычи, оказывая давление на котировки», — заключил Короев.

Заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова считает, что банкротство сланцевых компаний США началось еще в мае и получило новое развитие в июне. Кризис будет продолжаться в июле.

«Это означает, что добыча нефти в США в этом году будет падать. Сокращение добычи нефти в США может составить не мене 1,2 миллионов баррелей в день. Это та же величина, которую в апреле 2020 года решился сократить ОПЕК+. Эта тревожная для американских сланцевиков тенденция будет продолжаться до тех пор, пока цены на нефть не будут превышать 40 долларов за баррель WTI и других американских сортов нефти», — добавила Мильчакова.

По ее мнению, в конце 2020 года цены за баррель Brent вернутся к 50 долларов за баррель. Тогда в США состояние отрасли улучшится и банкротства остановятся, часть санируемых американских компаний вернется на рынок, но отрасль Соединенных Штатов понесет очень большие потери.