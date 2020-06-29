Адвокат рассказал, чем Ефремов занимается под домашним арестом

Москва, 29 июня. Актер Михаил Ефремов под домашним арестом смотрит спортивные телеканалы и канал «Культура», но не смотрит новости. Об этом рассказал адвокат артиста Эльман Пашаев.

«Я ему сказал, чтобы не смотрел, а то будет смотреть — с ума сойдет. Ничего. Ждет решения суда, приговора», — рассказал адвокат в комментарии НТВ.

Ефремов устроил ДТП в Москве на Смоленской площади 8 июня. Актер в состоянии алкогольного опьянения выехал на встречную полосу и врезался в другую машину. Водитель двигавшегося навстречу автомобиля скончался. Кроме того, в анализах Ефремова обнаружили следы наркотиков. В отношении Ефремова возбуждено уголовное дело, ему грозит до 12 лет лишения свободы. Таганский суд Москвы поместил актера под домашний арест сроком на два месяца.

Многие эксперты убеждены, что Ефремов должен отправиться в тюрьму, в частности, блогер Вадим Манукян в интервью Федеральному агентству новостей объяснил, почему артист не отделается условным сроком. Режиссер Евгений Понасенков заявил, что, по его мнению, актер фактически убил человека.