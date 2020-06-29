Погребинский рассказал, почему Зеленскому грозит срок за ликвидацию русских школ

Киев, 29 июня. Президент Украины Владимир Зеленский может быть привлечен к уголовной ответственности за нарушение конституции страны и ущемление прав русскоязычных граждан. Об этом рассказал политолог Михаил Погребинский.

По его словам, речь идет о законе об образовании, запрещающем работу русскоязычных школ.

«С 1 сентября не должно быть ни одной школы, где дети учатся химии и физике на русском языке — только на украинском. Там можно еще на венгерском или на английском, а вот на русском уже нельзя», — объяснил специалист.

Как передает телеканал «112 Украина», Зеленский подписал этот документ.

«Это ты нарушил конституцию напрямую, 10-ю статью документа. Между прочим, когда ты перестанешь быть президентом, это будет основание возбудить против тебя уголовное дело и искать возможность привлечь тебя к уголовной ответственности за нарушение украинской конституции», — подчеркнул Погребинский.

Напомним, главным борцом с русским языком и русскоязычным контентом на украинских телеканалах был бывший президент этой страны Петр Порошенко. За время его пребывания на этом посту на Украине запретили около 780 фильмов и сериалов российского производства.

Однако с приходом новых властей ситуация в стране не изменилась. В частности, ранее профильный комитет Верховной рады принял к рассмотрению новый законопроект, предполагающий введение «дополнительных мер по защите Украины от влияния Российской Федерации и советского прошлого». Согласно документу, граждане, которые открыто выражают ностальгию по СССР и одобряют «нынешнюю политику Кремля», будут привлекаться не только к административной, но и к уголовной ответственности.