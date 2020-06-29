Размер американской помощи Киеву удивил жителей Украины

Киев, 29 июня. Жители Украины оказались в недоумении, узнав, сколько США выделят стране денег для ликвидации последствий в четырех областях. Некоторые пользователи стали шутить, что Петр Порошенко, в бытность украинским президентом, потратил гораздо больше, отдыхая на Мальдивах.

Напомним, что в результате затяжных ливней и последующих наводнений разрушены мосты, подтоплены дороги и сотни домов на западе страны. Последствия ликвидируются уже вторую неделю.

Киев обратился к НАТО и Евросоюзу с просьбой оказать помощь в связи с ударом стихии. О готовности помочь деньгами заявило американское посольство. Дипломатическое ведомство отрапортовало, что Украине выделят 100 тысяч долларов.

Интернет-пользователи считают, что деньги уж очень маленькие, сумма сопоставима с несколькими грантами на борьбу с коррупцией. Они не понимают, что такое 100 тысяч долларов, когда речь о ликвидации последствий сильных наводнений. Кто-то из украинцев писал, что даже Петр Порошенко на свой отдых на Мальдивах потратил в несколько раз больше, чем нынешняя помощь от США.

Стихийное бедствие обернется серьезными последствиями для экономики Украины, считает украинский эксперт и телеведущий Святослав Вышинский. Придется не только восстанавливать инфраструктурные объекты, но и выплачивать компенсации пострадавшим.