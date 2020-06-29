Песков отреагировал на предложение снести памятник русскому правителю Аляски Баранову

Москва, 29 июня. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на предложение снести памятник правителю русских поселений в Северной Америке Александру Баранову.

Представитель Кремля отметил, что в России также был период, когда сносили памятники, и он не был самым блистательным в истории страны.

Напомним, жители американского города Ситка на Аляске предложили снести памятник правителю русских поселений в Америке на рубеже XVIII–XIX веков Александру Баранову. Координационный совет организаций российских соотечественников США составил онлайн-петицию против этих планов.

«Что касается сноса памятников, то сейчас это приобрело массовый характер, вы знаете, что у нас в стране тоже был период, когда мы памятники сносили, это не самый был блистательный период нашей истории», — сказал Дмитрий Песков.

В США продолжаются протесты после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук сотрудника полиции. На фоне этого в стране начали сносить памятники южанам времен Гражданской войны. Так, памятник Христофору Колумбу демонтировали в городе Сент-Луис в штате Миссури.