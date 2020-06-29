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Два самолета США провели разведку у границ России в Черном море

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Два самолета США провели разведку у границ России в Черном море

Москва, 29 июня. Два военных самолета США провели новую разведку у российских границ в Черном море.

По данным портала PlaneRadar, патрульный противолодочный самолет Boeing P-8A Poseidon ВМС США утром 29 июня взлетел с авиабазы Сигонелла в Италии и провел разведывательный полет вдоль черноморского побережья России.

Следом за ним самолет радиоэлектронной разведки ВВС США Boeing RC-135W Rivet Joint с бортовым номером 62-4125 вылетел с авиабазы Милденхолл в Великобритании и также направился в Черное море. После дозаправки самолет приступил к разведывательному полету у границ РФ.

Кроме того, утром в понедельник стратегический разведывательный беспилотник Teledyne RQ-4A Global Hawk ВВС США вылетел с авиабазы Сигонелла в Италии и в 09.00 приступил к разведке у границ РФ в Черном море.

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