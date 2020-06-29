Два самолета США провели разведку у границ России в Черном море

Москва, 29 июня. Два военных самолета США провели новую разведку у российских границ в Черном море.

По данным портала PlaneRadar, патрульный противолодочный самолет Boeing P-8A Poseidon ВМС США утром 29 июня взлетел с авиабазы Сигонелла в Италии и провел разведывательный полет вдоль черноморского побережья России.

07:50 мск.

Патрульный противолодочный самолёт, #Boeing P-8A #Poseidon, ВМС США????????(VP-47), взлетевший с авиабазы #Sigonella????????, приступил к разведывательному полёту вдоль черноморского побережья России????????. pic.twitter.com/nwwea2IA7W — PlaneRadar (@ua4wiy_) June 29, 2020

Следом за ним самолет радиоэлектронной разведки ВВС США Boeing RC-135W Rivet Joint с бортовым номером 62-4125 вылетел с авиабазы Милденхолл в Великобритании и также направился в Черное море. После дозаправки самолет приступил к разведывательному полету у границ РФ.

10:15 мск.

Самолёт радиоэлектронной разведки, ВВС США???????? (OF 38th RS/55th WG) , #Boeing RC-135W Rivet Joint, бортовой номер 62-4125 , позывной #AMBIT41, взлетевший с авиабазы Милденхолл????????, в акватории Чёрного моря, готовится к дозаправке.#RC135 #USAF pic.twitter.com/32If4zaLfq — PlaneRadar (@ua4wiy_) June 29, 2020

Кроме того, утром в понедельник стратегический разведывательный беспилотник Teledyne RQ-4A Global Hawk ВВС США вылетел с авиабазы Сигонелла в Италии и в 09.00 приступил к разведке у границ РФ в Черном море.