Специалист по кибербезопасности объяснил, чем грозит включенный Wi-Fi в смартфоне

Москва, 29 июня. Пользователи смартфонов, забывающие отключать функцию Wi-Fi в своем телефоне, рискуют безопасностью своих персональных данных. Об этом рассказал директор по развитию направления «Кибербезопасность для населения» «Ростелеком-Солар» Олег Седов.

Постоянно включенная функция Wi-Fi может привести к взлому устройства и помочь мошенникам завладеть персональными данными владельца.

«Wi-Fi ищет какие-то сетки, к которым подключается. После этого ваши данные уже не ваши данные. Управление вашим устройством будет перехвачено», — предупредил Седов.

Он посоветовал пользователям избегать публичных сетей Wi-Fi, потому что владелец сетки может свободно контролировать весь трафик, который проходит через гаджет, передает URA.RU.

Седов также рассказал об опасности включенной функции геолокации. Беспечностью пользователей могут воспользоваться злоумышленники.

«Например, на Кипре. По информации, что какой-то особняк, вилла осталась без присмотра, прилетают одним днем, обчищают ее», — рассказал специалист.

Седов уверен, что в подобных случаях винить стоит не технику, а себя, потому что многие люди неправильно используют свои смартфоны. Он подчеркнул, что злоумышленники могут получить полный контроль над телефоном человека. Для этих целей в арсенале у преступников имеются всевозможные вредоносные программы.