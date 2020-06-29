Порошина откровенно рассказала, благодаря кому стала актрисой

Москва, 29 июня. Российская актриса Мария Порошина рассказала о времени, когда была подростком, и об отчиме Дмитрии Назарове.

Мария Порошина стала гостьей программы «Судьба человека» на канале «Россия-1». Она назвала Назарова «дядей Димой». По словам актрисы, он воспитывал ее в самый нелегкий период жизни, когда у нее был переходный возраст.

«Я была очень упрямая и своенравная. Максималистка», — отметила Порошина.

Она призналась, что мать Наталья Красноярская часто оставляла ее наедине с отчимом. В эти моменты будущая актриса слышала слова поддержки и чувствовала понимание. По словам Порошиной, эти разговоры и психоэмоциональный тренинг в игривой форме оказали большое влияние на ее воспитание, личность и творчество. Актриса заметила, что, скорее всего, благодаря этому и выбрала такую профессию.

«Дядя Дима меня воспитывал в самый нелегкий период моей жизни. И я могу сказать ему только спасибо», — откровенно рассказала она.

Как добавила артистка, семья у нее была очень дружная, а в доме каждый день звучало «много песен и стихов».

Мария Порошина ранее опубликовала фото старшей дочери Полины и шокировала фанатов. Звезда решила разместить снимок девушки в личном профиле в Instagram по случаю ее дня рождения. В комментариях пользователи не только поздравляли именинницу с днем рождения, но и критиковали. На фото молодую артистку практически не узнать — на ее лице тяжелый и яркий сценический грим, на голове черные взъерошенные волосы.