Сепаратисты Гонконга избивают полицейских, требуя независимости от Китая

Ожидая решения Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей, высшего законодательного органа Китая, оппозиция Гонконга выводит на улицы города откровенных боевиков, атакующих полицию. От депутатов Всекитайского собрания наблюдатели сегодня ждут одобрения законопроекта «О национальной безопасности Гонконга», а этот закон позволит спецслужбам навести порядок в городе, сообщает корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).

Новый закон об обеспечении национальной безопасности в Гонконге будет предусматривать возможность пожизненного заключения в качестве максимальной меры наказания для наиболее злостных нарушителей общественного порядка. Заметим, радикалы Гонконга вот уже два года ведут на улицах города настоящую войну не только против властей и полиции, но и против тех горожан, кто поддерживает власти материкового Китая. Таких горожан избивают, их имущество разворовывают или сжигают. Так, в ходе последней серии беспорядков в Гонконге были сожжены автомобили китайцев, прибывших с материка на работу, а также десятки мелких и даже крупных магазинов, администрация которых высказывалась за наведение порядка.

В минувшее воскресенье зона беспорядков из центра вновь переместилась в район станций метро Prince Edward и Mong Kok. Здесь участники беспорядков строили баррикады, вновь громили станции метро и нападали на полицейских, пытавшихся образумить толпу.

Так, двое сотрудников полиции были атакованы толпой в 100 метрах от полицейского участка, один из полицейских упал, и его начали пинать ногами. Только вмешательство напарника, который залил нападавших слезоточивым газом, спасло офицера.

При этом данный эпизод западная пресса использует для обвинения полицейских в излишнем насилии — журналисты пишут, что «полицейские Гонконга жестоко разогнали мирных демонстрантов, используя слезоточивый газ».

Итогом воскресных беспорядков стало задержание самых активных радикалов.

«Полиция задержала в общей сложности 53 человека, включая 41 мужчину и 12 женщин, по подозрению в участии в незаконных собраниях», — отмечается в заявлении полиции Гонконга на брифинге, который прошел в понедельник, 29 июня.

Часть нападавших избежала ареста. Возбужденная толпа, состоящая преимущественно из молодых людей, прошла ночным маршем по деловому центру Гонконга в сторону станции метро Central, выкрикивая лозунги про необходимость отделения Гонконга от Китая. Также выкрикивались оскорбления в сторону полицейских нарядов: «китайские собаки», «полицейские свиньи», «убийцы». При этом полицейские Гонконга, вопреки дезинформации западных СМИ, ведут себя корректно, лишь в случае крайней необходимости применяя специальные средства вроде водометов или перцовых баллонов.

Напомним, в тексте законопроекта «О национальной безопасности Гонконга» оговариваются основные обязательства центрального правительства Китая по вопросам, связанным с национальной безопасностью. В законопроекте прямо прописан порядок действий для предотвращения, пресечения и наказания радикалов, которые совершают в Гонконге четыре вида преступлений:

— сепаратистскую деятельность,

— попытки подрыва государственной власти,

— террористическую деятельность,

— вступление в сговор с иностранными государствами или силами, находящимися за границей, с целью поставить под угрозу национальную безопасность.

При этом наблюдатели критикуют местные власти за излишнюю пассивность в противостоянии с радикалами, деятельность которых ставит под угрозу экономическую стабильность в регионе. Основа экономики — рынок финансовых услуг, на долю которых приходится 32% ВВП. Но в 2020 году этот рынок стремительно теряет объем. Смертельный удар Гонконгу могут нанести американские санкции, после которых уйдут инвесторы, а следом сократятся рабочие места.

Как сообщал ФАН ранее, протесты в Гонконге начались летом 2019 года после обсуждения законопроекта об экстрадиции, который бы позволил выдавать подозреваемых жителей Гонконга другим странам, включая материковый Китай. Законопроект был отозван, но после этого к требованиям протестующих быстро добавилось еще пять: теперь они хотят введения прямых выборов в Гонконге и фактической независимости от Китая. Сначала акции были мирными, но впоследствии стали заканчиваться актами вандализма и даже нападениями на мирных жителей. При этом 1 июля Гонконг будет отмечать 23-летнюю годовщину перехода под китайскую юрисдикцию по формуле «одна страна — две системы».