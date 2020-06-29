Эксперты объяснили, почему с 1 июля подорожают услуги ЖКХ

Ежегодная индексация тарифов необходима для проведения плановых ремонтов сетей, поддержания рабочего состояния инфраструктуры снабжающих организаций. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Удорожание услуг

Жилищно-коммунальные услуги подорожают с 1 июля на 2,4-6,5% в зависимости от региона. Сильнее всего тарифы ЖКХ могут вырасти на Северном Кавказе. Самый наименьший рост тарифов ожидается в Ненецком автономном округе.

Еще одно нововведение июля касается поверки счетчиков. Установка, ремонт, обслуживание и замена приборов учета электроэнергии будут проводиться за счет энергетических компаний. Приборы учета электроэнергии теперь перейдут в ведение этих компаний. Как пояснили в Минэнерго, гражданам нужно только следить за сохранностью счетчиков.

Ежегодная индексация

Руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев отметил, что индексация тарифов по жилищно-коммунальным услугам происходит ежегодно, чтобы компенсировать размер инфляции. Повышение тарифов с 1 июля было запланировано правительством еще прошлой осенью, и тогда же прошло все согласования по ведомствам.

«Ежегодная индексация тарифов необходима для проведения плановых ремонтов сетей, поддержания рабочего состояния инфраструктуры снабжающих организаций. По статистике, около 60% сетей ЖКХ (еще советского периода) находится в изношенном состоянии — для недопущения аварий и требуется увеличение средств», — пояснил Артем Деев.

Кроме того, заметил эксперт, из-за пандемии отрасль ЖКХ оказалась в ситуации, когда нужно в ускоренном темпе провести подготовку к новому отопительному сезону. По причине введения режима самоизоляции в России были перенесены сроки отключения горячего водоснабжения. И потому у сектора ЖКХ сократилось время для проведения плановых мероприятий (осмотр сетей, опрессовка, ремонты и так далее).

«Если обычно эти работы начинаются в мае и заканчиваются в августе, то сейчас на такие мероприятия отпущено всего два месяца (июль и август)», — заключил Деев.

Генеральный директор ПАО «Городские Инновационные Технологии» Сергей Минко считает, что услуги ЖКХ индексируются ежегодно на размер ниже инфляции — это способ пополнения средств отрасли на плановые ремонты, ликвидацию аварий и так далее.