Китайские аналитики назвали новый ионный двигатель России проблемой для США

Москва, 29 июня. Новейший российский ионный двигатель ИД-200 КР является революционным технологическим прорывом и представляет проблему для США, считают китайские аналитики Sohu.

Работу над ИД-200 КР ведут специалисты «Центра Келдыша». Ранее стало известно об успешном прохождении ИД-200 КР очередного этапа испытаний, сообщает «ПолитРоссия». Эксперты Sohu уверены, что новый ионный двигатель станет козырем России в противостоянии с США.

Мощность ИД-200 КР составляет 3 кВт, а удельный импульс тяги – 4 500 секунд. Двигатель может быть задействован для коррекции орбиты космических аппаратов, а также для дальних космических полетов.

«На первый взгляд, нам не нужно ожидать ничего сверхъестественного от ионного двигателя, но не все так просто», — отмечают эксперты.

Аналитики отметили, что мощности двигателя хватит для корректировки траектории полета небольшого космического корабля. Кроме того, двигатель отличается высокой экономичностью, что создает новые возможности для долгосрочной работы на орбите.

«Россия и США активно работают в сегменте разработки ионных двигателей, однако перспективы этих технологий по-прежнему весьма туманны. Дело в том, что из-за большого ионного потока могут выходить из строя ключевые компоненты силового агрегата, также для функционирования ему требуется приличный источник питания, такой как солнечные панели», — добавили эксперты.

Sohu подчеркивает, что разработчики двигателя не приводят подробные характеристики агрегата. Не исключено, что специалистам удалось повысить топливную эффективность и справиться с ионной эрозией за счет использования инновационных материалов. Если российские специалисты работают в данном направлении, то США уже скоро придется догонять «волшебные» российские двигатели.