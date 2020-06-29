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Бывший PR-директора Началовой растянулась на турнике во дворе дома

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Бывший PR-директора Началовой вышла на зарядку во двор

Москва, 29 июня. Бывший PR-директор российской певицы Юлии Началовой Анна Исаева поделилась с подписчиками своими спортивными достижениями. На странице в Instagram она опубликовала видео, на котором она висит на турнике во дворе своего дома.

Подписчики звездного PR-директора были удивлены, узнав, что таланты и способности Исаевой не ограничиваются сферой продвижения звезд в шоу-бизнесе. Оказалось, что женщина является сторонницей здорового образа жизни. Своими успехами на спортивном поприще она поделилась в социальной сети Instagram.

На опубликованных кадрах Исаева делает зарядку прямо во дворе своего дома. Она решила немного растянуться на турнике, передает Nation News.

Бывший PR-директора Началовой вышла на зарядку во двор

Напомним, что Анна Исаева является одним из самых известных отечественных PR-агентов. Женщина в течение многих лет сотрудничала с певицей Юлией Началовой, которая скончалась в минувшем году. Женщины не просто работали вместе, но и тесно дружили.

Недавно родственники Началовой установили памятник на могиле певицы. Исаева посетила Троекуровское кладбище, чтобы оценить новый монумент. Во время визита ее тайком сфотографировали неизвестные и выложили фото в Сеть. Поклонники певицы решили, что Исаева устроила себе фотосессию, после чего в ее адрес посыпались гневные комментарии. Однако PR-агент опровергла эти заявления.

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