Бывший PR-директора Началовой растянулась на турнике во дворе дома

Москва, 29 июня. Бывший PR-директор российской певицы Юлии Началовой Анна Исаева поделилась с подписчиками своими спортивными достижениями. На странице в Instagram она опубликовала видео, на котором она висит на турнике во дворе своего дома.

Подписчики звездного PR-директора были удивлены, узнав, что таланты и способности Исаевой не ограничиваются сферой продвижения звезд в шоу-бизнесе. Оказалось, что женщина является сторонницей здорового образа жизни. Своими успехами на спортивном поприще она поделилась в социальной сети Instagram.

На опубликованных кадрах Исаева делает зарядку прямо во дворе своего дома. Она решила немного растянуться на турнике, передает Nation News.

Напомним, что Анна Исаева является одним из самых известных отечественных PR-агентов. Женщина в течение многих лет сотрудничала с певицей Юлией Началовой, которая скончалась в минувшем году. Женщины не просто работали вместе, но и тесно дружили.

Недавно родственники Началовой установили памятник на могиле певицы. Исаева посетила Троекуровское кладбище, чтобы оценить новый монумент. Во время визита ее тайком сфотографировали неизвестные и выложили фото в Сеть. Поклонники певицы решили, что Исаева устроила себе фотосессию, после чего в ее адрес посыпались гневные комментарии. Однако PR-агент опровергла эти заявления.