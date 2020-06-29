Клиника Малышевой предупредила о готовности подать в суд за вброс о задержке зарплат

Москва, 29 июня. Информация о том, что работникам «Клиники снижения веса Елены Малышевой» в Самаре в течение двух лет задерживают зарплаты, не соответствует действительности. Об этом заявил ее генеральный директор Андрей Войнов.

Местные СМИ ранее опубликовали материал о том, что эта проблема коснулась всего персонала клиники. Статью о задержке зарплат первым опубликовало издание progorodsamara.ru. Как рассказала местным журналистам бывшая начальница отдела колл-центра, неприятная ситуация якобы сложилась из-за смены названия учреждения. Его переименовывали три раза. Сначала клиника называлась «Институт диетологии», затем — «Клиника эстетической медицины Life» и «Клиника снижения веса Елены Малышевой».

В беседе с корреспондентом Nation News Андрей Войнов прокомментировал эту информацию, заметив, что она не соответствует действительности. Он считает, что опубликованные в СМИ материалы, являются вбросом. Войнов пояснил, что была проведена внутренняя проверка.

«Клиника работает. Поскольку это франшиза, то это юридически самостоятельное лицо, то есть, они ведут бизнес под собственным юридическим лицом. Однако этот бизнес идет под торговой маркой Елены Малышевой, и они работают по всем стандартам франшизы. Мы получили от них полную информацию. Никаких задолженностей по зарплатам у них нет», — отметил он.

По словам собеседника издания, в СМИ в ближайшее время будет направлена официальная претензия с требованием дать опровержение.

«В противном случае, будут подавать на них в суд и взыскивать какие-то репутационные издержки, наверное. Клиника работает, связь с ней есть, никаких проблем с пациентами или функционированием клиники нет. С моей точки зрения, это выглядит как информационный вброс», — объяснил собеседник издания.

Он отметил, что руководство клиники будет ждать ответа от СМИ, а затем уже планировать дальнейшие действия.