Экономист рассказал, при каком условии рубль будет стоить 64 за доллар

Нефть может достигнуть отметки в 50–70 долларов за баррель только в следующем году. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей сообщил руководитель отдела анализа данных CEX.IO Broker Юрий Мазур.

Укрепление рубля

К концу 2020 года отечественная валюта может укрепиться до уровня 60–62 руб. за один доллар. Такое заявление сделал глава Сбербанка Герман Греф в интервью ТАСС.

«Наша национальная валюта тесно связана с ценой на нефть, а ее тяжело спрогнозировать. Я доверяю одному из старых и опытных аналитиков Генри Гроубу. Он называет на конец года 60–62 доллара за баррель. Значит, рубль будет в пределах плюс-минус 60 к доллару», — считает Греф.

По его мнению, обстановка пока такова, что никто не знает, как будет развиваться ситуация с коронавирусной инфекцией. Если произойдет вторая волна, то рубль, вероятно, будет колебаться.

Кроме того, Греф обратил внимание, что национальная экономика проходит нынешний кризис, вызванный коронавирусом, лучше прогнозов.

«Сейчас сказал бы так: при плавающем курсе рубль является естественным демпфером макроэкономической ситуации. В 2014 году приняли очень правильное действие, когда отпустили рубль и перешли к таргетированию инфляции, перестав таргетировать курс. Конечно, экономика сегодня значительно более флексибильная к таким шокам, с которыми мы встретились. И она переживает коронавирус гораздо лучше, чем я, допустим, ожидал», — заявил глава Сбербанка.

Рынок перенасыщен нефтью

Юрий Мазур выразил согласие с позицией Грефа, что цена национальной валюты во многом зависит от стоимости нефти, но не на 100%. Если нефть продолжит увеличиваться в цене, то это, безусловно, будет способствовать укреплению рубля.

«Но главный вопрос: продолжит ли нефть укрепляться в цене? Герман Греф ссылается на прогноз аналитика Генри Гроубу, который предсказывает рост стоимости нефти к концу года до отметки в 60 долларов за баррель. Я же вижу и другие прогнозы, которые совсем не так радужны. К примеру, главный стратег по сырьевым рынкам Saxo Bank Оле Хансен считает, что нефть достигнет отметки в 50–70 долларов за баррель только в следующем году. И у этого сценария также есть довольно весомые основания», — пояснил экономист.

По мнению эксперта, до сих пор международные и российские авиакомпании, которые являются одними из основных потребителей нефтепродуктов, не возобновили свою работу в полной мере и не вышли на докризисные объемы потребления нефтепродуктов. И вряд ли получится это сделать: страны постоянно откладывают дату открытия границ.

«Вполне вероятно, что в этом году авиакомпании вообще не смогут выйти на докризисный режим работы. Кроме того, на нефтехранилищах по-прежнему наблюдается профицит сырья. По мнению того же Хансена, потребность в нефти возникнет не раньше сентября-октября 2020 года. Пока же нефть продается из нефтехранилищ. Кроме того, подобное мнение получается по прогнозам директора группы корпоративных рейтингов «АКРА» Василия Тануркова, который считает, что к концу года цена нефти установится в районе 45–50 долларов за баррель. Это вполне вероятный сценарий, так как рынок нефти перенасыщен предложениями, а объемы потребления сырья снижаются», — добавил Мазур.

Курс рубля

Что это значит для рубля? Отвечая на этот вопрос, собеседник ФАН обратил внимание, что рубль действительно укрепится, если ситуация на нефтерынке стабилизируется. Но стоимость национальной валюты России установится в пределах 64–68 рублей за доллар.