Более 70 регионов России с 1 июля начнут принимать туристов

Москва, 29 июня. С 1 июля более 70 российских регионов смогут принимать туристов, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Премьер-министр напомнил, что все больше субъектов РФ после снятия режима самоизоляции возвращаются к привычной жизни.

«Люди начинают задумываться, как провести оставшиеся летние месяцы. С 1 июля уже более 70 регионов смогут принимать туристов», — сказал он.

Во время совещания с вице-премьерами политик добавил, что «в целом, спрос на услуги туристической индустрии начинает расти, но загрузка объектов размещения по России пока колеблется от 20 до 30%». Премьер напомнил, что туристическая сфера сильно пострадала от пандемии, эта отрасль включена в число направлений, которым будет оказана поддержка. По словам Мишустина, предусмотрены дополнительные меры поддержки туризма в общенациональном плане действий.

Кабинет министров РФ выделил около 3,5 миллиарда рублей на производство тест-систем на коронавирус для их использования в государственных и муниципальных учреждениях.

Ранее глава Ростуризма Зарина Догузова заявила, что туроператоры смогут предложить отдыхающим интересные локации в России. Планировавшие отпуск в первой половине года россияне, которые из-за карантинных ограничений так и не отдохнули, смогут отправиться в путешествие осенью, заявила Догузова.

Восстановление отрасли начнется с внутреннего туризма, считает она. Полноценный летний туристический сезон начнется в этом году 1 июля.