Льготы и индексации для пенсионеров РФ: кто с 1 июля получит от 3,5 тыс. до 12 тыс. рублей

42 миллиона человек — таково число граждан России, получающих различные пенсии. Такие данные привела заместитель министра труда и социальной защиты Ольга Баталина. Замглавы Минтруда уточнила, что в это число входят не только пенсионеры по старости, но и получатели других социальных выплат. Часть этих граждан может рассчитывать на увеличение пенсий уже с 1 июля или до конца лета.

Прибавка в 3,5 тысячи рублей с 1 июля

На столь солидную прибавку могут рассчитывать пенсионеры, которые являются опекунами детей до 18 лет. Прибавка, которую уже в июле автоматически получат более 40 тысяч российских пенсионеров, — следствие индексации пенсий, которую раньше для этой категории граждан не проводили (они получали на детей пособие и в связи с этим по закону считались работающими). Этот законодательный казус был устранен, и теперь пенсионерам-опекунам проведут индексацию за все время, что она им не проводилась. В среднем ежемесячная прибавка составит 3-3,5 тысячи рублей.

12 тыс. руб. для пенсионеров — индивидуальных предпринимателей

Единовременную выплату в один МРОТ (12 130 рублей) получат пенсионеры, которые являются индивидуальными предпринимателями. Напомним, эту выплату в качестве налогового капитала с 1 июля 2020 года получат граждане, которые начнут платить налоги в качестве самозанятых. Ранее президент РФ Владимир Путин предложил распространить режим налоговых послаблений для самозанятых на все регионы России. Тем, кто воспользуется этим режимом, вернут налог на профессиональный доход за 2019 год, а для уплаты НДФЛ в текущем году предоставят налоговый капитал в размере одного МРОТ.

Возврат индексации

Напомним, индексация пенсий проводится всем неработающим пенсионерам. Тем, кто на пенсии работал, но решил прекратить трудовую деятельность, индексация проводится за все пропущенные годы. Это происходит автоматически, в беззаявительном порядке.

Кроме того, в Госдуму поступило предложение увеличить индексационные выплаты всем пенсионерам, вернув им «недополученное» за последние два года за счет более высокой, чем планировалось, инфляции и замены индексации единовременной выплатой в 2017 году.

Кто еще получит прибавку

На прибавку могут рассчитывать пенсионеры с «сельским» и «северным» стажем, для этого гражданам нужно подать соответствующее заявление. Выплаты начнутся со следующего после подачи заявления месяца.

На автоматическую прибавку к пенсии с 1 августа могут рассчитывать получатели накопительной пенсии и участники государственной программы софинансирования.

Выплаты по 10 тысяч рублей

С 1 июля по распоряжению президента России (соответствующий указ подписан главой правительства РФ) граждане, имеющие детей до 16 лет, автоматически получат вторую выплату в 10 тысяч рублей. В настоящее время в Госдуме лежит предложение распространить эту меру социальной поддержки на подростков от 16 до 18 лет для более успешного преодоления последствий пандемии, вызванной коронавирусом.