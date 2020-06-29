Кинотеатры откроются в России с 15 июля

Москва, 29 июня. Закрытые из-за пандемии коронавируса кинотеатры вновь начнут работать в России с 15 июля, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на совещании с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

«С 15 июля открываются кинотеатры», — сказал вице-премьер.

Кинотеатры в России приостановили свою работу в конце марта по поручению вице-премьера РФ Татьяны Голиковой из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции. Чернышенко в начале текущего месяца сообщил, что кинотеатры планируют открыть в середине июля.

В Министерстве культуры РФ уточнили, что точная дата возобновления работы кинотеатров будет определена после консультаций с региональными властями.

Пандемия коронавируса внесла серьезные изменения в привычную жизнь россиян. В частности, для обеспечения безопасности россиян были закрыты музеи, театры, кинотеатры, бары и рестораны. Сейчас в связи с нормализацией эпидемиологической ситуации граждане возвращаются к нормальной жизни — открываются салоны красоты, парки, летние террасы.

Согласно данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом по состоянию на 29 июня, в России было выявлено 641 156 случаев COVID-19. При этом выздоровели 403 430 пациентов, скончались 9 166.