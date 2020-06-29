Знакомые рассказали о новом увлечении разведенной Аллегровой

Москва, 29 июня. Народная артистка России Ирина Аллегрова в последнее время редко дает выступления. По словам известного дизайнера Аники Керимовой, у певицы появились новые увлечения.

Ранее музыкальный критик и журналист Сергей Соседов обеспокоился исчезновением Аллегровой. Он заметил, что раньше исполнительница участвовала практически во всех масштабных шоу.

Керимова рассказала, что у нее с Аллегровой есть общие знакомые. Те объяснили, что 68-летняя певица теперь больше времени проводит с семьей, занимается домом. Напомним, что в 2018 году она развелась с четвертым супругом, танцором Игорем Капустой.

«Не так давно у нее появилось новое увлечение: она теперь печет хлеб и чувствует себя абсолютно счастливой. Я тоже рада за нее. «Императрица» заслуживает счастья, как никто другой», — цитируют дизайнера «Дни.ру».

Она также прокомментировала критику в адрес Аллегровой из-за архивного фото, которое недавно появилось в Интернете. Пользователи Сети с трудом узнали известную певицу в женщине с короткими темными волосами, «странном» сарафане и без «пластики». Снимок был сделан в середине 90-х годов на острове Бали.

«Ирина Александровна смотрится на этой фотографии очень стильно и модно. Цвет хаки в те времена был очень актуальным», — подчеркнула дизайнер.

Ранее певец Александр Богданович рассказал шокирующую историю, почему Аллегровой пришлось носить парики. По его словам, исполнительница хотела выбелить волосы, парикмахер передержала краску и сожгла ей корни.