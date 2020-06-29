Поклонники восхитились фотографией похудевшей вдвое Пеговой

Москва, 29 июня. Актриса Ирина Пегова удивила подписчиков, опубликовав в социальной сети фотографию после похудения. Как пишут средства массовой информации, Пегова во время режима самоизоляции активно занималась творчеством, а также худела.

Как отметили поклонники, сейчас Пегова выглядит значительно более стройной, чем до начала пандемии. Фанатам кажется, что актриса похудела чуть ли не вдвое. Ее обновленный имидж произвел настоящий фурор в Сети.

По словам Пеговой, она добилась такого впечатляющего результата в борьбе с весом при помощи сбалансированного питания. Правильное питание она назвала самым главным аспектом похудения. Также она ведет очень активный образ жизни. Помимо походов в тренажерный зал, она тратит часы, свободные от работы, на бальные танцы.

Ранее Пегова исполнила зажигательный танец в эфире телешоу «Вечерний Ургант» на Первом канале. Фанаты высоко оценили танец звезды, а ее облегающее мини произвело настоящий фурор. В итоге в Сети актрису буквально завалили комплиментами.

Пегова давно занимается танцами. Артистка даже участвовала в танцевальном конкурсе в Санкт-Петербурге и заняла третье место на чемпионате мира по танцам в Минске, отмечают в издании. В последнее время она также занялась спортом и сбросила лишний вес.

Также Пегова стала главной героиней клипа музыканта Леонида Агутина. Исполнившую в кадре зажигательный танец артистку интернет-пользователи сочли невероятно сексуальной. Агутин в Instagram поделился с фанатами фотографиями со съемок нового видео к композиции Funky Cha. Песня войдет в альбом La Vida Cosmopolita на испанском языке, над которым сейчас работает Агутин.