Раскрыта цена PlayStation 5 и аксессуаров приставки

Москва, 29 июня. PlayStation 5 и все аксессуары приставки обойдутся примерно в тысячу евро, пишет ITHome со ссылкой на источники.

Ожидается, что стоимость базовой версии приставки с оптическим приводом составит 500 евро. «Цифровая» модель обойдется на сто евро дешевле. При этом в обоих вариантах в качестве основного хранилища данных выступит твердотельный накопитель объемом 825 ГБ.

Также в Сети раскрыли данные о ценах на аксессуары приставки. Так, например, геймпад DualSense обойдется в 60 евро. Двойная станция для зарядки игровых контроллеров будет стоить 30 евро, web-камера, которая позволит вести захват изображения в разрешении HD, — 60 евро. Самым дорогим дополнением к приставке станут беспроводные наушники Pulse 3D — за них придется отдать 180 евро. В число аксессуаров входит пульт дистанционного управления за 30 евро и подставка для вертикальной установки консоли за 20 евро.

Таким образом, за полностью упакованную PlayStation 5 с двумя контроллерами DualSense придется отдать примерно 1000 евро.

Приставка выйдет на рынки в ноябре. Причем первыми заполучить приставку смогут жители Японии — 14 ноября, через неделю PlayStation 5 будет доступна в Европе и США.