В Японии изобретен робот для уничтожения коронавируса в помещениях

Москва, 29 июня. Японская компания Farmroid создала робота для борьбы с распространением вируса гриппа, однако в ходе экспериментальных испытаний он сумел полностью очистить стены и пол от коронавируса в одной из больниц при медицинском факультете Университета Нихон. Начать продажу разработки планируют в июле. Об этом сообщает издание Asahi.

По данным издания, новое устройство обрабатывает поверхности ультрафиолетом с короткой длиной волны. Преимущество данной технологии заключается в том, что подобное излучение является более эффективным, если сравнивать его с обычным ультрафиолетом.

Робот получил имя UV Buster. Испытания показали, что он способен уничтожать до 99,9% вируса гриппа с расстояния 10 сантиметров. На обработку поверхности у него уходит не более 2,5 секунды. При этом неизвестно, за какое время он уничтожает коронавирус.

В медицинском учреждении, где проходил эксперимент, подтвердили, что роботу удалось полностью уничтожить опасную инфекцию. Больница намерена и дальше применять робота для дезинфекции помещений.

Однако ученые подчеркнули, что используемый роботом ультрафиолет опасен для человеческого организма. Это существенно повышает требования к мерам безопасности при его применении. Представители компании Farmroid заявили, что робот поступит в продажу по привлекательной цене уже в ближайшее время.