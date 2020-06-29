Бутина: Обмен Уилана на Бута и Ярошенко перезагрузит отношения между Россией и США

Член Общественной палаты России Мария Бутина заявила, что обмен американца Пола Уилана на россиян Виктора Бута и Константина Ярошенко может стать первым шагом к перезагрузке в отношениях между двумя странами.

Известный общественный деятель и активистка рассказала Федеральному агентству новостей, какими она видит перспективы дела с участием осужденного в России на 16 лет за шпионаж Уилана и находящихся в тюрьме в США 12 и 10 лет соответственно Бута и Ярошенко.

«В вопросах обмена не существует конкретных правил»

— Мария, после вынесения приговора американцу пошли разговоры о том, что вроде бы началась работа по организации этого обмена. Что вы об этом думаете?

— Чтобы не гадать на кофейной гуще, нужно, прежде всего, смотреть на конкретные факты. Они говорят нам о том, что, видимо, какие-то переговоры по вопросу обмена все-таки идут. Самый главный фактор, который может свидетельствовать в пользу данной позиции, это, конечно, то, что Уилан и его адвокаты отказались от апелляции по приговору. Удивительно, что американец категорически не признает себя виновным, и тут вдруг он соглашается с приговором и отказывается от апелляции по лишению свободы на 16 лет, к которым его приговорили.

— Да уж, как-то странно.

— Поэтому, на мой взгляд, главное, на что нужно сейчас смотреть, — именно вот на этот фактор. Говорить же о том, что равноценный или не равноценный обмен, это все такие, знаете, эфемерные темы. Объясню, почему. На самом деле, в вопросах обмена никогда не существует каких-либо конкретных правил. Есть, безусловно, соответствующие европейские конвенции, которые говорят об обмене заключенных и пленных.

Но если мы посмотрим на практике, как это происходит, то давайте вспомним, допустим, что не так уж давно (7 сентября 2019 года. — Прим. ФАН) произошел обмен наших граждан на украинцев. Когда в Россию приехал примерно в одно время со мной Кирилл Вышинский.

Там среди участников были журналисты, и меняли их, собственно говоря, на людей, которых обвиняли в терроризме. То есть говорить, что тогда был обмен, как это принято считать, «шпион на шпиона», конечно же, неправильно.

— Да, если посмотреть на приговоры, то Уилан, Бут и Ярошенко — все осуждены за разные вещи. Причем только американец — за шпионаж.

— Чтобы оценивать шансы на то, насколько это (обмен. — Прим. ФАН) реально может произойти, нужно понимать следующее. Такой обмен, как правило, выступает неким шагом дружбы между двумя государствами. В нашей ситуации — между Россией и США, которые находятся сейчас в очень тяжелых отношениях. Многие даже характеризуют это как «хуже, чем во времена Холодной войны». Действительно же идет такое противостояние.

И подобный обмен вполне может быть первым шагом к настоящей, так скажем, перезагрузке. Не верьте Хиллари Клинтон, когда у нее на кнопке было написано «перегрузка»! Вы же помните эту известную ситуацию?

— Такое не забывается!

— С другой стороны, нестабильность нынешней политической обстановки в Америке тоже может сыграть в плюс. США традиционно используют методы отвлечения внимания от внутренних проблем на внешние. Поэтому, да, конечно, администрация [главы государства Дональда] Трампа будет понимать, что если сейчас они пойдут на такой обмен, а решение, естественно, будет принимать президент, то тут же возникнут демократы, которые начнут обвинять Трампа. Вот, мол, смотрите, это реальное доказательство того, что, да, у него какие-то тайные связи с Россией!

Но это точно переключит политический дискурс. Более того, дело в том, что в Штатах вся эта история разворачивается на фоне предстоящих президентских выборов (состоятся 3 ноября 2020 года. — Прим. ФАН). Поэтому здесь очень важно отметить, что аудитория и у Трампа, и у демократов, уже, в общем-то, сформирована. Обычно речь идет о борьбе за очень немногих сомневающихся.

«Надеюсь, что все успешно разрешится

— То есть, в принципе, и так ясно, что республиканцы все равно будут голосовать за республиканцев, а демократы — за демократов?

— Конечно. Поэтому в данном контексте какой-то урон Трампу этот обмен не нанесет. Даже если демократы будут высказывать в его адрес очередные обвинения, электорат Трампа, по сути дела, все равно остается с ним.

Другой вопрос, что такой жест доброй воли может, в принципе, привлечь на его сторону каких-то дополнительных сторонников, потому что рядовые американцы действительно уже устали от этих постоянных войн.

Тем более, можно обратить внимание, что всех обвиняемых по делу о якобы вмешательстве [России в президентские выборы 2016 года], собственно говоря, уже освободили. Недавно суд отменил приговор [бывшему советнику президента США по национальной безопасности Майклу] Флинну, который был, в общем-то, скажем так, пациентом номер ноль — с него и начиналась вся эта «русская истерия». Обвинения с него сняты.

[Глава избирательной кампании Трампа в 2016 году] Пол Манафорт находится под домашним арестом, хотя, собственно говоря, его в «российской теме» особо и не обвиняли. Но он, так или иначе, в едином поле там присутствовал. Я вот тоже вернулась домой (26 октября 2019 года — после отбытия части срока по приговору о работе в США иностранным агентом без регистрации — Прим. ФАН).

— В общем, все фигуранты процесса так называемого «вмешательства» России в выборы-2016 в Соединенных Штатах уже на свободе.

— И вот что еще интересно. В принципе, администрация Трампа на такой шаг (обмен Бута и Ярошенко на Уилана. — Прим. ФАН) пойти может. В случае если она почувствует, что дело все равно швах [касательно предстоящих президентских выборов], так как с нынешними протестами команда Трампа действительно проигрывает в гонке, я убеждена, что такой финальный аккорд был бы вполне неплох. В пику демократам. Поэтому тут, скорее, ситуация на нашей стороне. Но личность Трампа, как мы давно уже успели увидеть, непредсказуема, поэтому он может повести себя по-разному.

— Понятно, что речь, в основном, идет о Буте и Ярошенко. А сколько вообще россиян находится в американских тюрьмах?

— По последним словам нашего посла (Анатолия Антонова. — Прим. ФАН), там содержится около ста заключенных. Поэтому здесь самое сложное, и я не завидую людям, которые будут делать этот выбор — говорить о том, кого все-таки менять. На кого — понятно. На Уилана, так как у нас очень мало содержится американских граждан.

И можно отметить, что «дело Уилана» — громкое, резонансное. Он отказывается от апелляции, признает свой срок. Поэтому здесь, наверное, да, обмен будет. Но предугадать действия американской стороны — опять же, кого на кого — все-таки очень сложно. Российская сторона неоднократно высказывала свое желание обменять и Ярошенко, и Бута. Но США всегда были против! И пойдут ли они сейчас на такой ход, неизвестно.

— При этом есть же еще немаловажный нюанс — количество паспортов у Уилана.

— Да, ситуация дополнительно осложняется, конечно, тем фактом, что у него сразу четыре гражданства. И американцы вполне могу заявить, если им нужно будет найти формальный повод для отказа: «Слушайте, ну пусть вот эти другие страны его и меняют. А мы-то тут причем?» Такое тоже вполне может быть.

В общем, думаю, что какие-то переговоры идут, и у нас есть конкретные надежды [на скорое возвращение Бута и Ярошенко на родину]. Потому что, опять же повторюсь, Уилан отказывается от апелляции. И я думаю, что мы увидим этот обмен уже, скорее всего, в ближайшее время. Потому что когда сроки апелляции пройдут, а насколько я помню, это должно произойти в течение десяти дней, какие-то решения, наверное, будут приняты.

Но процесс может затянуться, и какое-то разрешение этой ситуации случится уже ближе к президентским выборам в США. Конечно, я надеюсь, что все-таки это произойдет, — и Бут, и Ярошенко, да и многие другие наши граждане вернутся домой. Может быть, это будет обмен нескольких человек на одного Уилана.

— Но Бут и Ярошенко, так понимаю, все же в приоритете.

— Если говорить конкретно по ним, то это люди, которые уже давно там в заключении. Ярошенко сидит 10 лет, и осталось еще столько же. Буту дали 25 лет, и он отбыл уже 12, причем просто в ужасных условиях. Тут чисто договоренность между двумя сторонами. Повторюсь, что надеюсь — это именно тот случай, когда все успешно разрешится.

Ранее Мария Бутина назвала справедливым приговор Полу Уилану за шпионаж.

После этого правозащитник Александр Ионов рассказал, почему возможный обмен Уилана на Виктора Бута и Константина Ярошенко выгоден Соединенным Штатам Америки.