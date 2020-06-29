Экс-жена Ефремова рассказала о желании «милой» дочери посадить отца в тюрьму

Москва, 29 июня. Бывшая жена актера театра и кино Михаила Ефремова Ксения Качалина заявила, что их совместная дочь Анна Мария хочет упечь отца в тюрьму, а мать — в психушку.

Женщина заявила, что заслуженный артист делает все для своих детей, в том числе для Анны Марии снял квартиру. Дочь сидит у Ефремова на шее и командует им, что, как считает Качалина, абсолютно неправильно.

Бывшая супруга артиста призывает не верить словам дочери, которая хочет оформить над ней опеку и лечить от алкогольной зависимости. Игнорирование проделок Анны Марии, как считает Качалина, раздражает ее дочь.

«Пока была жива ее бабушка Алла Борисовна Покровская (мать Ефремова. — Прим. ФАН) Анна Мария хоть кого-то слушала, а теперь делает что ей вздумается. Хочет посадить отца в тюрьму, а мать — в психушку. Вот такая у нас милая девочка», — сказала Качалина в интервью «Экспресс газеты».

Ксения Качалина стала для Михаила Ефремова четвертой женой. Артист прожил с женщиной несколько лет, но потом супруги расстались. В браке с Качалиной у популярного актера родилась дочь Анна Мария.

В начале июня актер театра и кино спровоцировал в центре Москвы автомобильную аварию, в результате которой погиб один человек. Как указал Infox.ru, в момент ДТП актер был в состоянии алкогольного опьянения. В отношении артиста возбуждено уголовное дело, сообщила Deita.ru. Сейчас Ефремов находится под домашним арестом.

Ефремову грозит до 12 лет лишения свободы. Глава Всероссийского общества автомобилистов Валерий Солдунов ранее призвал судить Михаила Ефремова по всей строгости закона. Он подчеркнул, что в случаях, когда погибает человек, необходимо отбрасывать эмоции.