Поклонников Богомолова удивила схожесть его дочери с Собчак 

Москва, 29 июня. Муж телеведущей Ксении Собчак — театральный режиссер Константин Богомолов — на своей странице в Instagram выложил трогательное фото своей дочери от предыдущего брака с актрисой Дарьей Мороз.

Девятилетняя Анна Богомолова изображена улыбающейся, она сидит за столом на детском празднике. Перед ребенком на тарелке лежит кусок торта.

«Дочь, прекрасная дочь! Всегда веселая, неунывающая, темноглазая любовь моя», — написал режиссер.

Поклонники Богомолова отметили то, как сильно дочь режиссера похожа на его нынешнюю супругу — Ксению Собчак.

«Странно, почему она так похожа на Ксению?» — написали подписчики. «Прелестная девочка!» — уточнили другие. «Красивая! Позитивчик», — пришли к выводу поклонники Богомолова.

Ранее Богомолов опубликовал фотографию своей обнаженной супруги Ксении Собчак.

При этом Собчак скрыла все самое интересное, повернувшись к оператору спиной. Где находится светская львица, понять невозможно, но в окне виднеется морская гладь. Снизу тело Собчак прикрыто лишь непонятной белой тканью.

Режиссер ничего не стал писать в посте, а лишь сопроводил кадры эмодзи в виде сердца. Подписчики довольно неоднозначно отреагировали на снимок. Если одни осыпали Собчак комплиментами, то другие высказали свое непонимание.