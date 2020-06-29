Российских боевых роботов оснастят ударными беспилотниками

Москва, 29 июня. Российских боевых роботов оснастят ударными мини-беспилотниками. Об этом рассказал руководитель Национального центра развития технологий и базовых элементов робототехники Фонда перспективных исследований (ФПИ) Олег Мартьянов.

По его словам, ударные мини-беспилотники, которые могут самостоятельно поразить цель, и беспилотники-разведчики войдут в состав боевых робототехнических комплексов РФ.

«Это небольшие ударные беспилотники, способные уворачиваться от встречающихся препятствий и угроз. Они в состоянии обнаружить цель, идентифицировать ее и при необходимости поразить», — сказал Олег Мартьянов.

Он уточнил, что есть и другой вариант дронов, они крупнее в размерах. Их задача — картографирование, поиск и определение целей, а также уточнение маршрутов. Мартьянов добавил, что оба типа беспилотников входят в штатную комплектацию боевой робототехнической платформы «Маркер».

В марте прошлого года сообщалось, что Фонд перспективных исследований (ФПИ) разрабатывает модификацию роботов и беспилотников на основе платформы «Маркер» — экспериментальной робототехнической платформы, которая станет основой для разработки роботов для спецназа и беспилотной авиации. Эта платформа является совместной разработкой Национального центра развития технологий и базовых элементов робототехники ФПИ и НПО «Андроиндная техника».