Военный эксперт рассказал, как снизить стоимость запуска ракеты «Ангара» на 20%

Использование ускорителей «Байкал» для вывода ракеты «Ангара-А5» на орбиту поможет сократить стоимость запуска на 20%. Об этом Федеральному агентству новостей рассказал военный эксперт Алексей Леонков.

В Роскосмосе сообщили, что стоимость каждой ракеты тяжелого класса «Ангара-А5» для Минобороны России в рамках контракта составила менее 5 млрд рублей.

«Контракт на несколько ракет данного типа в рамках опытно-конструкторской работы подписан по цене менее 5 млрд рублей за одну ракету, что уже существенно ниже стартовой цены, на которую ссылаются некоторые СМИ», — говорится в сообщении пресс-службы.

В ведомстве подчеркнули, что ее высокая стоимость обусловлена сборкой в двух городах — Москве и Омске, что создает дополнительные расходы. Кроме того, ракетный носитель производится не серийно, а штучно. Себестоимость упадет до 4 млрд рублей к 2024 году.

Главный редактор журнала «Арсенал отечества» Алексей Леонков убежден, что нынешняя стоимость «Ангары» вполне адекватна текущим обстоятельствам. Он сравнил стоимость ее вывода на орбиту с другими ракетами.

«Когда мы говорим про стоимость запуска тяжелой ракеты за 5 млрд рублей, то это примерно 100 млн долларов. Это приемлемая цена, поскольку запуск полезной нагрузки с помощью ракеты «Союз» стоит в районе 70 млн долларов. Американскую ракету Delta 4 Heavy можно запустить за 120–130 млн долларов», — пояснил Леонков в интервью ФАН.

Военный эксперт заявил о возможности снизить стоимость запуска «Ангары» за счет использования ракетных модулей проекта «Байкал». Они выполняют задачу ракетного ускорителя, толкая носитель на орбиту.

«После расстыковки ракетные ускорители возвращались на Землю. У модулей разворачивались крылья, и они, как самолеты, садились на взлетно-посадочную полосу. Единственный экземпляр «Байкала» находится на территории Центра Хруничева, в ангаре, в целости и сохранности. Но сейчас эта территория подлежит реконструкции, и ее хотят отдать под строительство космического центра. Надеюсь, что при этом не потеряют модули «Байкал», раз уж собираются запускать «Ангару-А5». «Байкал» будет востребован, и тогда стоимость запуска снизится примерно на 20–35%», — пояснил собеседник ФАН.

Леонков рассказал об уникальности этой ракеты. По его словам, «Ангара» — это конструктор, поэтому есть легкая, средняя и тяжелая версии этого носителя.

«Соответственно, они несут различные задачи. Тяжелая «Ангара» позволяет выводить спутники достаточно большого веса на геостационарные орбиты. Таким образом, мы можем размещать на геостанционаре спутники, которые будут иметь длительный жизненный цикл пребывания на орбите», — добавил он.

Напомним, в июле этого года предприятие Роскосмоса Центр Хруничева и Минобороны РФ подписали контракт на серийное производство ракет «Ангара». По его условиям будут изготовлены четыре носителя.

Ранее сообщалось, что стоимость производства ракеты-носителя тяжелого класса «Ангара-А5» составляет примерно 7 млрд рублей. Такие цифры приводились в финансовом отчете Центра Хруничева за минувший год. Себестоимость изготовления «Ангары» оказалась в три раза больше, чем у ракеты «Протон-М», которую она должна заменить. По данным с сайта госзакупок, изготовление «Протон-М» обходится бюджету в 2,33 млрд рублей.