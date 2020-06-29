Чемпионка Европы восхитила фанатов «горячим» фото с пляжа

Бухарест, 29 июня. Гимнастка из Румынии, призер европейских первенств Лариса Иордаке привела в восторг поклонников фотографией, сделанной на пляже.

Спортсменка опубликовала «пикантный» кадр в Instagram, где она в купальнике и как будто в прыжке.

«Почувствуй это. — Что? — Свободу!» — так гимнастка подписала фотографию.

Не прошло еще и 18 часов, как кадр получил более 7700 «лайков». Подписчики одаривали ее «сердечками», признавались в любви, восхищались ее телом. Для кого-то она была «очень горячей». Признания делались на разных языках.

Однако «прекрасный пол» не всегда может похвастаться шикарными кадрами с отдыха. Недавно от шока отошли фанаты Ирины Аллегровой, когда увидели ее фото, сделанное в середине 90-х годов на острове Бали. Люди, привыкшие к образу певицы, не сразу узнали ее. Некоторые комментаторы прямо говорили, что на кадре вид Аллегровой оставляет желать лучшего. Особо несдержанные сравнивали ее с «бабкой».

Недавно певица Алсу порадовала поклонников, правда, не своим фото, а stories с участием супруга. Так она ответила на вопрос фанатов, куда делся ее муж. Исполнительница старается не выставлять фотографии с супругом и маленьким сыном. По ее мнению, ребенок еще не готов к публичности. Она напомнила, что ее две дочери были представлены публике в возрасте пяти лет.