Врач назвала пять способов наладить обмен веществ после самоизоляции

Москва, 29 июня. За время самоизоляции у некоторых россиян могли появиться проблемы со здоровьем. По словам специалистов, люди накопили лишний вес, заработали гиподинамию. Эксперты говорят, что карантин в некоторых случаях стал причиной преждевременного старения. Как правильно перенастроить свой организм после самоизоляции, рассказала старший научный сотрудник факультета фундаментальной медицины МГУ, врач Зухра Павлова.

По словам медика, первый совет довольно прост. Нужно больше времени проводить на улице и постепенно увеличивать физические нагрузки на организм. Врач уверена, что ежедневные прогулки способствуют улучшению самочувствия и физического состояния.

Павлова также советует записаться на прием к медицинскому специалисту, чтобы проверить уровень своего метаболизма. Для этого потребуется сдать простые анализы: общий анализ крови, анализ на глюкозу, инсулин, холестерин. Полученные в результате исследований данные помогут определить, произошли ли какие-то изменения в обмене веществ, передает Kp.ru.

Также врач настоятельно рекомендует включить в свой рацион овощи и фрукты. Однако всего должно быть в меру, потому что злоупотребление этими продуктами может лишь ухудшить ваше состояние. Павлова напомнила, что морковь и свекла богаты углеводами, а фрукты и ягоды дают организму фруктозу и глюкозу.

Павлова также призвала не забывать о питьевой воде. В жаркую погоду организм теряет много жидкости, что приводит к ухудшению состояния. Кроме того, вместе с водой из организма уходят токсины, улучшается метаболизм, поэтому важно следить за уровнем жидкости в организме.

Также не стоит забывать о качественном сне. Отлаженный ритм сна регулирует гормональный фон. Медик отметила, что те, кто ложится спать после полночи, будут иметь намного больше жировой ткани, чем те, кто ложится спать до 23.00. Засиживаясь допоздна, можно нарушить баланс очень важных гормонов, в том числе кортизола, который является «дирижером» всей гормональной системы.