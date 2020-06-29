Москва, 29 июня. Современный Киев стал больше похож на Бангладеш с торговлей поношенными вещами и блошиными рынками, расположенными у железнодорожных путей. Об этом наглядно свидетельствуют обнародованные киевским журналистом Андреем Манчуком фотографии.

Снимки, сделанные у станции метро «Почайна» в столице Украины, вызвали в Сети бурные обсуждения. В комментариях отметили, что Киев постепенно возвращается в 1990-е годы. Ранее, напомним, станция метро «Почайна» носила название «Петровка». Ее переименовали в рамках декоммунизации.

Журналист Андрей Манчук опубликовал фотографию и добавил, что она была сделана в Киеве у «Петровки» в июне 2020 года. Увиденное он назвал настоящим позором, ради которого европейцы специально приезжают в столицу Украины, чтобы сделать пару кадров.

На Украине в течение года наблюдается стремительная деградация. Речь идет о заметном падении объемов промышленного производства, росте уровня безработицы. Кроме того, до предела сжались основные отрасли промышленности. Эпидемия коронавирусной инфекции и связанный с ней карантин только увеличили скорость падения страны в пропасть. Эксперты предупреждают о деградации Украины как государства к 2022 году. Корреспондент Федерального агентства новостей из Киева передает, что несмотря на жуткие показатели в экономике, государство не предпринимает никаких шагов для ее спасения.