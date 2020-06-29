В России за сутки выявили 6719 новых случаев коронавируса

Москва, 29 июня. Специалисты выявили 6719 новых случаев коронавируса в 83 регионах России за минувшие сутки. Об этом рассказали в оперативном штабе по контролю за распространением инфекции.

«Из них 31,6% не имели клинических проявлений болезни», — говорится в сообщении.

Всего с начала эпидемии зафиксировано 641 156 случаев COVID-19. Число выздоровевших человек достигло отметки в 403 430. Скончались 9 166 пациентов — 93 летальных случая за минувшие сутки.

Лидирующие позиции по числу выявленных случаев коронавируса занимают Москва, Подмосковье и Санкт-Петербург. В общей сложности проведено более 19,3 миллиона тестов на COVID-19.

Как отметила ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова, ситуация с коронавирусом в России начала стабилизироваться. Регионы постепенно снимают ограничительные меры, введенные весной из-за пандемии. Но медики по-прежнему призывают граждан соблюдать перчаточно-масочный режим, чтобы не допустить второй волны заболевания.

Над вакциной от коронавируса работают ученые сразу нескольких стран, в том числе и России. Как рассказали в филиале госпиталя имени Бурденко, состояние здоровья военнослужащих, участвующих в тестировании российского препарата, нормальное. Сами добровольцы отмечают хорошее физическое самочувствие и бодрый настрой.