Bloomberg рассказал, как «Северный поток — 2» снова заставил НАТО нервничать

Москва, 29 июня. Новый российский газопровод «Северный поток — 2», который прокладывается по дну Балтийского моря в Германию, якобы доставляет странам НАТО повод для беспокойства, пишут американские СМИ.

Как пишут средства массовой информации, американский президент Дональд Трамп боится, что страны Европы превратятся в «заложниц России». По данным Bloomberg, в Вашингтоне уверены, что РФ якобы начнет «манипулировать» Германией и другими членами Североатлантического альянса. Кроме того, журналисты уточнили, что США хотят увеличивать продажи своего «газа свободы». При этом сенатор США Тед Круз добавил, что «Северный поток — 2» представляет собой угрозу национальной безопасности Соединенных Штатов.

Ранее агентство, ссылаясь на правительственные источники в Берлине, сообщило, что власти ФРГ готовят ответные меры на случай, если США введут дополнительные санкции в отношении «Северного потока — 2».

По мнению политолога Александра Рара, Берлин может применить закон, ограничивающий действие экстерриториальных санкций, ранее уже задействованный в ситуации с Ираном, когда Германия использовала этот закон для защиты своих предприятий.

Эксперт отмечает, что препятствием для реализации данного плана может стать Варшава. Рар говорит, что Польша внесла в Еврокомиссию законопроект, согласно которому санкционные механизмы США должны автоматически распространяться в Евросоюзе. Это ставит под вопрос реальные контрсанкции Берлина, так как есть вероятность, что их можно будет ввести лишь с согласия Брюсселя.