Минтруд назвал число пенсионеров в России

Москва, 29 июня. Пенсии в России получают 42 миллиона россиян, рассказала замглавы министерства труда и социальной защиты Ольга Баталина.

Чиновница отметила, что в это число входят те, кто получает не только выплаты в связи с достижением определенного возраста, но и по потере кормильца, инвалидности, получатели социальной пенсии.

Напомним, что в случае принятия поправок к конституции, пенсии россиян будут индексироваться, несмотря на кризис, бюджетный дефицит. Сенатор Валерий Рязанский подчеркнул, что конституционные поправки станут гарантией для граждан, получающих выплаты.

Парламентарий также рассказал, что индексация пенсий уже утверждена до 2024 года. Он отметил, что «пересчет» затронет и остальные виды социальных выплат.

В настоящее время активисты портала «Российская общественная инициатива» выступают за изменения правил оформления и выпуска банковских карт, что напрямую касается пенсионеров, которым деньги перечисляются на «пластик». Общественники подчеркнули, что финансовые организации стали оснащать все карты чипом для бесконтактной оплаты. Однако вместо безопасности и удобства активисты видят угрозу потери денег, что наиболее остро касается пенсионеров.

Общественники считают, что возможность оплачивать картой без ввода ПИН-кода должна быть опцией. Сначала у людей надо спрашивать на это согласие.