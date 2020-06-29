Коронавирус 29 июня: новые случаи, откровения Лукашенко, Путин не верит в теории заговора

За минувшие сутки в России было выявлено 6719 новых случаев COVID-19, общее число зараженных в стране составило 641 156 человек.

Число выздоровевших в России возросло до 403 430 человек. Из больниц по выздоровлению за минувшие сутки выписали 4343 пациента.

Скончались накануне 93 пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19. Общее число летальных случаев по стране — 9166.

Число зараженных новой коронавирусной инфекцией в мире превысило 10,257 миллиона человек, свидетельствуют данные Worldometers.Info. Побороли вирус более 5,5 миллиона пациентов в разных странах. Общее число летальных случаев в мире — 504 613.

Федеральное агентство новостей рассказывает о главных событиях борьбы с коронавирусом, произошедших в стране и мире за минувшие сутки.

Путин высказался о теориях заговора вокруг пандемии

Президент России Владимир Путин не верит в теории заговора вокруг пандемии COVID-19. Российский лидер подчеркнул: нет никаких оснований думать, что кто-то специально создал пандемию коронавирусной инфекции.

«Говорить о том, что это специально кто-то вбросил, специально кто-то что-то сделал — для этого нет никаких оснований», — сказал Владимир Путин.

По его словам, специалисты могут думать, допускать и прикидывать, однако важно «понять суть происходящего и выстроить систему защиты». Глава государства отметил, что властям нужно бороться с распространением COVID-19, а не заниматься конспирологией.

Откровения президента Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко признался, что последние несколько месяцев боялся не оправдать доверия граждан в плане выбранного пути борьбы с COVID-19.

«Я, как президент, с ума сходя, три месяца эти переживал за то, что творится с этим ковидом. Я же не идиот, я же тоже понимаю, что один в мире, одна страна особый путь заняла борьбы с этим вирусом», — сказал Лукашенко в эфире телеканала «Беларусь 1».

Глава республики добавил, что советовал лечить коронавирус трактором, так как «понимал, что <…> надо посеять, потому что жрать будет нечего». В целом, по словам Лукашенко, Белоруссии удалось не перегрузить систему здравоохранения, а Минская область уже спускается с плато.

Нобелевские лауреаты призвали сделать вакцину от COVID-19 бесплатной

Мировые лидеры, в том числе лауреаты Нобелевской премии мира, призывают международное сообщество сделать вакцину от COVID-19 бесплатной. Об этом сообщил центр Юнуса, основанный лауреатом Нобелевской премии мира Мохаммедом Юнусом.

Отмечается, что письмо подписали более 100 мировых лидеров, в том числе 18 лауреатов Нобелевской премии мира.