Киркорову польстило создание по его образу персонажа в комедии о Евровидении

Москва, 29 июня. Народный артист России, певец Филипп Киркоров признался, что ему польстило создание по его образу персонажа в фильме «Евровидение: История огненной саги».

Комедия, вышедшая 26 июня на стриминговом сервисе Netflix, повествует о вымышленном дуэте из исландского города и его пути к победе на песенном конкурсе. Главные роли в фильме исполнили Уилл Феррелл, Рэйчел Макадамс и Дэн Стивенс. Последний рассказывал, что в работе над образом изучал стиль и манеры Киркорова.

«Король российской эстрады» высоко оценил музыкальную комедию «с крутым продакшеном и суперталантливой командой». Более того, Киркоров гордится тем, сколько экранного времени выделили конкурсанту из России, который стал фаворитом конкурса.

«И мне льстит, что «Лев любви» Дэн Стивенс выбрал меня для создания своего персонажа», — добавил артист.

Как передает RT, режиссером проекта стал Дэвид Добкин («Фред Клаус, брат Санты»), а Уилл Феррелл, исполнивший главную роль музыканта Ларса Эрикссонга, выступил в качестве соавтора сценария.

Напомним, что международный песенный конкурс в этом году отменили из-за охватившей мир пандемии коронавируса. Вместо привычного мероприятия провели шоу Eurovision: Europe Shine a Light. Евровидение в следующем году пройдет в Роттердаме.