Греф спрогнозировал, как изменится курс рубля до конца года

Москва, 29 июня. Глава Сбербанка Герман Греф рассказал о возможном курсе рубля к концу 2020 года. Как уточнил руководитель во время интервью, национальная валюта тесно связана со стоимостью нефти, которую тяжело спрогнозировать.

«Я доверяю одному из старых и опытных аналитиков Генри Гроубу. Он называет на конец года 60—62 долларов за баррель. Значит, рубль будет в пределах плюс-минус 60 к доллару», — объяснил Греф.

Как пишет ТАСС, он добавил, что если случится вторая волна коронавируса, рубль может снова начать колебаться.

Ранее итальянский вирусолог, профессор кафедры молекулярной медицины Университета Падуи Андреа Крисанти назвал возможные сроки второй волны коронавируса SARS-CoV-2.

Крисанти также отметил, что решение об отмене режима самоизоляции в Москве может быть поспешным, так как число новых выявленных случаев COVID-19 перед этим составляло около двух тысяч в день. По мнению специалиста, для одного города такие цифры велики.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань началась вспышка пневмонии. Позднее стало известно, что возбудителем эпидемии является новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2.

При этом министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко призвал россиян воздержаться от походов в гости, несмотря на снятие режима самоизоляции в некоторых регионах.