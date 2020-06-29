Врач-кардиолог назвала дешевые лекарства, которыми можно спасти легкие при коронавирусе

Москва, 29 июня. Спасти легкие заболевших коронавирусной инфекцией можно с помощью давно известных и дешевых лекарств. Об этом рассказала заведующая кафедрой терапии факультета фундаментальной медицины МГУ, заведующая отделом возраст-ассоциированных заболеваний Медицинского научно-образовательного центра, врач-кардиолог Яна Орлова.

Она прокомментировала данные о том, что большинство заболевших COVID-19 переживают из-за фиброзных изменений в легких. Как сообщила Орлова, было запущено соответствующее клиническое исследование, к настоящему моменту нет окончательных результатов, но уже есть отработанная клиническая практика.

Врач-кардиолог объяснила, какие методы лечения применяются для того, чтобы спасти легкие у пациентов с коронавирусом. По ее словам, специалисты применяют комбинацию бромгексина и спиронолактона. Это давно известные и дешевые лекарственные препараты.

«Бромгексин — это отхаркивающее средство, которое многие годы назначается пациентам с пневмониями и с кашлем. В то же время экспериментальные данные показали, что этот препарат может блокировать определенный фермент и затруднять проникновение коронавируса в клетки», — поделилась Яна Орлова в беседе с Kp.ru.

Спиронолактон часто используют в кардиологии для лечения сердечной недостаточности и тяжелой гипертонии, заметила Орлова. Он, по ее словам, обладает «небольшим мочегонным, магний- и калийсохраняющим действием».

«У него есть несколько механизмов, благодаря которым он может быть полезен при коронавирусной инфекции. Во-первых, механизм, который препятствует развитию фиброза в целом в организме. <…> Во-вторых, этот препарат блокирует рецепторы половых гормонов, в частности, тестостерона», — заметила собеседница издания.

Согласно некоторым исследованиям, «высокотестостероновые» мужчины болеют COVID-19 чаще. Кроме того, как рассказала Орлова, у них развиваются более тяжелые фиброзные изменения.

Главный врач московской городской клинической больницы №71 Александр Мясников ранее рассказал о создании альтернативного способа лечения коронавируса.