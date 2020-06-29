Анна Семенович рассказала о своем детстве, когда ее запирали в бане

Москва, 29 июня. Певица Анна Семенович рассказала подробности о своем детстве подписчикам в Instagram. Звезда решилась рассказать не самую приятную историю из детства. Выяснилось, что из-за случая в детском лагере певица боится бань и никогда в жизни больше не пойдет париться одна.

Семенович уточнила, что в раннем детстве оказалась запертой в бане и долгое время не могла выбраться из душного помещения. После этого у нее появился страх остаться парилке.

Семенович вспомнила, что во время инцидента начала паниковать и кричать. С тех пор она 20 лет не была ни в общественных, ни в частных банях.

«Я очень много лет не могла полюбить баню, дело в том, что в детстве в спортивном лагере меня в шутку закрыли в парилке, и я очень испугалась. Мы играли в прятки, я спряталась в парилке, и кто-то поставил стул к двери с другой стороны», — уточнила она.

Ранее популярная певица Анна Семенович показала себя в деревенском образе и рассказала о жизни в сельской местности.

Артистка разместила в своем профиле в Instagram небольшой видеоролик, сделанный, судя по всему, в деревне. В нем звезда на фоне коровы рассказала, что надоила молока, перебрала гречку, накормила гусей и прополола грядки. Она радостно сообщила, что после такой работы заслужила выпить вина. Пользователи социальной сети восхитились звездой, отметив ее красоту и естественность. Некоторые фолловеры не упустили возможности отметить пышную грудь ведущей.