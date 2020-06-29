Алсу ответила поклонникам, обеспокоенным «исчезновением» ее мужа

Москва, 29 июня. Поклонники Алсу пристально следят не только за ее творчеством, но и личной жизнью. Недавно подписчики обеспокоились тем, что давно не видели фотографий ее супруга Яна Абрамова.

Фолловеры прямо спрашивали в комментариях, замужем ли певица, куда пропал ее супруг. Одна из версий гласила, что пара уже рассталась.

Певица подчеркнула, что в семье все хорошо, муж «как раз делал снимки для ее Instagram». Однако, чтобы окончательно успокоить поклонников, она записала stories с участием Яна Абрамова.

Стоит отметить, что подписчики и СМИ обращали внимание, что Алсу, как правило, «постит» фотографии двух дочерей, фото мужа и сына она старается не публиковать.

Напомним, что ранее певица объяснила, что ее сын еще маленький, чтобы его представлять публике. Алсу подчеркнула, что ее дочери стали публичными только в возрасте пяти лет.

Кстати, в отношении «непубличного» в Instagram Яна Абрамова несколько месяцев назад был подан иск. Мэрия Москвы требовала взыскать с компании бизнесмена задолженность по договору аренды.