Клинцевич разъяснил нелепость фейка о «сговоре» РФ с талибами и выразил уважение Трампу

Российский сенатор Франц Клинцевич разъяснил нелепость фейка о якобы «сговоре» России с движением «Талибан»1 (запрещено в РФ) с целью убийства американских военных. Он выразил уважение президенту США Дональду Трампу, который отказался верить подобным домыслам. Ранее американский лидер в своем Twitter сообщил, что разведка США не считает достоверной информацию, будто Россия предлагала движению «Талибан» деньги за убийства американских военнослужащих в Афганистане.

Трамп написал, что руководство американской разведки не сообщало ни ему, ни вице-президенту Майклу Пенсу что-либо о «связях» талибов с РФ, поскольку не сочло эту информацию достоверной.

Intel just reported to me that they did not find this info credible, and therefore did not report it to me or @VP. Possibly another fabricated Russia Hoax, maybe by the Fake News @nytimesbooks, wanting to make Republicans look bad!!! https://t.co/cowOmP7T1S