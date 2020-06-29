Клинцевич разъяснил нелепость фейка о «сговоре» РФ с талибами и выразил уважение Трампу

Российский сенатор Франц Клинцевич разъяснил нелепость фейка о якобы «сговоре» России с движением «Талибан»1 (запрещено в РФ) с целью убийства американских военных. Он выразил уважение президенту США Дональду Трампу, который отказался верить подобным домыслам. Ранее американский лидер в своем Twitter сообщил, что разведка США не считает достоверной информацию, будто Россия предлагала движению «Талибан» деньги за убийства американских военнослужащих в Афганистане.

Трамп написал, что руководство американской разведки не сообщало ни ему, ни вице-президенту Майклу Пенсу что-либо о «связях» талибов с РФ, поскольку не сочло эту информацию достоверной.

«Возможно, это еще одна сфабрикованная фейкоделами из NYT (The New York Times) антироссийская мистификация, цель которой — выставить республиканцев в плохом свете!» — отметил он.

Intel just reported to me that they did not find this info credible, and therefore did not report it to me or @VP. Possibly another fabricated Russia Hoax, maybe by the Fake News @nytimesbooks, wanting to make Republicans look bad!!! https://t.co/cowOmP7T1S — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 29, 2020

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич лично участвовал в Афганской войне (1979–1989 годы) как офицер-десантник. Бывший военный, а ныне политик не понаслышке знает, кто такие талибы и что творили американцы в Афганистане. Антироссийские вбросы незадолго до президентских выборов в США Клинцевич считает грязной политической возней, в которую Штаты традиционно пытаются втянуть Россию.

«Ложь — это часть государственной политики Соединенных Штатов, это начал не Трамп, не он это закончит, — отметил Клинцевич в комментарии Федеральному агентству новостей. — Много лет американские политические элиты всеми силами пытаются «сдерживать» Россию на любом направлении, пытаются под любым предлогом дискредитировать нашу страну в надежде развалить ее изнутри. Ради этого они постоянно пытаются формировать негативную повестку, связанную с Россией».

Но с Афганистаном обмануть не получится, отмечает Франц Клинцевич, слишком свежа память о том, что творили американцы в этой стране десятки лет.

«Для меня Афганистан — это личная история, слишком давно я занимаюсь этой страной, — говорит собеседник ФАН. — «Талибан» — это террористическая организация, созданная американскими спецслужбами задолго до начала Афганской войны. Американцы начали создавать «Талибан» в 1973 году, а мы вошли туда в 1979-м. К нашему входу в Афганистане вовсю действовали подразделения так называемой «активной оппозиции», проплаченные и вооруженные американскими спецслужбами. Так что тогда налицо было вмешательство США во внутренние дела этой страны, и американцы этого даже не скрывали».

Вмешательство США в Афганистане продолжалось и после вывода оттуда советских войск, продолжается оно и сейчас, напомнил Клинцевич. Тем нелепее звучит ложь о возможном «сговоре» России с талибами, говорит российский политик.

«Мы для талибов всегда были врагами, — отметил он. — Сегодня «Талибан» решает свои политические задачи. Талибы вышли из подчинения американцев, вот США и начали их преследовать. Это идет еще с начала 1990-х, когда США на смену «Талибану» своими руками создали «Аль-Каиду»1 (запрещена в РФ). А сегодня американцы пытаются «увязать» нас с «Талибаном», и ничего нелепее придумать уже невозможно. Представляю, как смеются талибы, которые нас ненавидят. Да, они нас ненавидят, но они нас так же уважают, потому что мы для них воины, мы были достойными противниками. Зная их менталитет, скажу: они никогда не пойдут на какие-то сделки с нами, своими врагами».

То, что президент США не поверил лжи о «сговоре» России с талибами, делает ему честь, говорит российский сенатор.

«Выражаю уважение Трампу за это. Президента США можно уважать за то, что он не подчиняется антироссийскому тренду, который в преддверии выборов [президента США] вновь пытается создавать американский истеблишмент. В этой ситуации Трамп показывает себя человеком, который понимает, что такое честь и достоинство. А что касается фейкоделов, скажу: ребята, вы перебираете. Стыдно, господа, вы-то как раз забыли, что такое честь и достоинство. А нам в этой ситуации остается только пытаться разъяснить, как все было на самом деле», — резюмировал Франц Клинцевич.

Ранее газета The New York Times (NYT) сообщила о якобы имевшем место «сговоре» России с талибами, Москва эту информацию категорически опровергла, назвав фейком. Однако фейки NYT поддержала другая крупная газета — The Washington Post. В ночь на 29 июня там появился аналогичный материал, в котором утверждается, что в результате сговора РФ с талибами было убито несколько американских военных.

1 Организация запрещена на территории РФ.