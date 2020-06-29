Выплата семьям в июле: позиция Минтруда, Бессараб высказалась о помощи детям 16–18 лет

Минтруд разъяснил порядок перечисления новой единовременной выплаты на детей до 16 лет в размере 10 тысяч рублей. Как проходит начисление средств и что делать тем семьям, где возраст детей — от 16 до 18 лет? Разбиралось Федеральное агентство новостей.

Новая выплата: кого коснется, порядок начисления, как подать заявление

В Министерстве труда и социальной защиты РФ разъяснили порядок перечисления новой единовременной выплаты в 10 тысяч рублей семьям, где есть дети в возрасте до 16 лет.

В ведомстве рассказали, что при осуществлении предшествующих выплат на детей от трех до 16 лет был проработан технический алгоритм электронного обмена данными. Он позволил перечислить средства более чем на 15 миллионов детей в течение первого дня выплат.

«Этот же подход и технический алгоритм используются и при назначении новой единовременной выплаты», — говорится в сообщении на сайте Минтруда.

Начисление новых выплат начнется с 1 июля. При этом подавать еще одно заявление, чтобы получить средства, не нужно — деньги будут перечислены автоматически. Решение о предоставлении выплат основано на данных, которые уже есть в распоряжении Пенсионного фонда России.

«Министерством труда и социальной защиты никаких решений по изменению действующего алгоритма в целях ускорения выплат не принималось», — заверили в ведомстве.

Родители детей до 16 лет, которые еще не подавали заявление о выплатах, могут оформить пособие до 1 октября. Июльская единовременная выплата в таком случае тоже будет начислена автоматически. Пособие не облагается налогом и не учитывается при назначении других мер социальной поддержки.

Бессараб: Родители детей от 16 до 18 лет нуждаются в помощи

Совет Федерации ранее предложил распространить единовременную выплату в 10 тысяч рублей на детей от 16 до 18 лет. Депутат Госдумы Светлана Бессараб в комментарии Федеральному агентству новостей рассказала, какова судьба этой инициативы сейчас.

«Это было предложение от Совета Федерации. Знаю, что такое предложение в правительство подано», — сказала парламентарий в комментарии ФАН.

Отношение правительства к этой идее пока официально не изложено, добавила Светлана Бессараб. С 1 июля во всех регионах РФ предлагается ввести специальный налоговый режим для самозанятых. При этом получить статус самозанятого можно будет уже с 16 лет. Депутат высказалась в поддержку семей с детьми в возрасте 16–18 лет.