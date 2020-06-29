Малышева назвала лекарства, которые спасли ее маму от коронавируса

Москва, 29 июня. Известный врач и телеведущая Елена Малышева рассказала, какие лекарственные препараты помогли ее 87-летней матери победить коронавирусную инфекцию. Об этом она написала на своей странице в Instagram.

Малышева рассказала, что ее пожилая мама провела в медучреждении больше месяца, в том числе две недели в отделении реанимации. Телеврач пояснила, что ее мама входила в группу риска по коронавирусу по нескольким показателям. Дело в том, что 87-летняя женщина страдает сердечной недостаточностью, имеет три порока сердца, гипертонию, легочную гипертензию, а также постоянную форму мерцательной аритмии. Однако, несмотря на это, женщина смогла успешно побороть опасное заболевание.

Медик объяснила, что спасти 87-летнюю женщину помогли антикоагулянты, моноклональные антитела и дексаметазон.

«Мама постоянно принимала антикоагулянты — лекарства, разжижающие кровь. Как оказалось, это главные препараты, которые спасают жизни при коронавирусе», — рассказала Малышева.

Она также подчеркнула, что на сегодняшний день не существует никаких специфических средств для лечения последствий опасного заболевания. Телеведущая уточнила, что в больнице врачи заменили ее маме антикоагулянты в таблетках на антикоагулянты, которые вводятся в организм инъекционно. Ей назначили клексан. Вероятно, он и сыграл основную роль в ее выздоровлении.