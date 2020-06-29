Боня получила МРОТ от государства после слов об «алкоголиках и нищебродах»

Москва, 29 июня. Телеведущая Виктория Боня, которая ранее заявляла, что пособие в размере МРОТ получают «алкоголики и нищеброды», написала о получении выплаты от государства.

Она рассказала, что о перечислении субсидии от государства ей сообщила бухгалтер. Деньги поступили на счет 26 июня.

«Сегодня мой бухгалтер отправила мне это сообщение: «Я подавала заявление в налоговую на получение субсидии от государства в размере МРОТ 12130», — написала в Instagram теледива.

Боня обратила внимание, что не просила бухгалтера подавать заявление на выплату.

Теледива подчеркнула, что полученные деньги абсолютно не покроют понесенные убытки в ходе пандемии и вынужденного простоя. Боня подчеркнула, что готова полученные деньги, а также еще две такие суммы перевести нуждающимся семьям.

«Отметьте такие семьи в комментариях, пожалуйста, может быть вы знаете кого-то…» — написала Боня.

Ведущая выразила сожаление, что размер надбавки составляет 12 тысяч, а не 150 тысяч.

Напомним, что в середине июня телеведущая отметилась скандальным заявлением. По ее словам, российские власти должны помогать бизнесменам, которые были вынуждены временно прикрыть бизнес. Вместо этого деньги раздаются «алкоголикам и нищебродам», которые ни к чему не стремятся. Такая мера приводит к росту числа бездельников, выразила мнение теледива.