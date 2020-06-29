Мировые цены на нефть упали из-за коронавируса

Москва, 29 июня. Мировые цены на нефть начали падать на фоне предположений о начале второй волны коронавирусной инфекции.

Августовские фьючерсы на нефть WTI заметно упали в цене. Об этом свидетельствуют данные по итогам торгов на лондонской бирже ICE в понедельник. Такая ситуация связана с тем, что появились опасения, связанные с коронавирусом и его влиянием на спрос.

Согласно данным торгов, цена фьючерсов нефти Brent составила 40,19 доллара за баррель, пишет RT. Это на 2,02% меньше, чем уровень закрытия предыдущей сессии. Кроме того, начала дешеветь и американская WTI. Ее стоимость составила 33,27 доллара за баррель, цена упала на 2,13%.

Напомним, вспышка коронавирусной инфекции нового типа произошла в конце декабря прошлого года. Тогда были зафиксированы многочисленные случаи заболевания пневмонией. В странах, где были зафиксированы случаи заболевания, были приняты ограничительные меры.

В РФ закрыли развлекательные и торговые центры, парки, скверы, бары, рестораны и фитнесс-центры. Российские власти предпринимали все необходимые меры для того, чтобы поддержать на фоне непростой ситуации обычных граждан, предприятия малого и среднего бизнеса. Сейчас превентивные меры, исходя из эпидемиологической ситуации в регионах страны, постепенно отменяются.

Глава организации Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) Южной Кореи Чон Ын Ген ранее сообщила, что вторая волна заражений коронавирусом зафиксирована в Сеуле и его окрестностях. По ее словам, вторая волна эпидемии могла начаться после нескольких кластерных случаев заражения COVID-19 в начале мая.