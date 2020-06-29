Sohu рассказало о загадочной российской подводной лодке, напугавшей флот Японии

Москва, 29 июня. Китайские журналисты написали о мифической российской подводной лодке, которая якобы повергла в ужас японских моряков. По данным СМИ, некоторое время назад произошел инцидент, который произвел огромное впечатление на военно-морские силы Японии.

Издание Sohu пишет, что неподалеку от японских берегов была замечена таинственная субмарина, маневры которой поставили в тупик военный флот Токио. Как считают японские военные, они увидели одну из новейших подводных лодок России. Как пишет «ПолитРоссия», моряки были поражены тем, что субмарина прошла рядом c их кораблями и буквально растворилась у них на глазах.

«Морские силы самообороны Японии пришли в ужас от этого инцидента, так как потенциальный противник действовал так, как будто он знал об особенностях морского дна гораздо больше, чем представители Токио», — пишут авторы в Sohu.

По мнению японских экспертов, инцидент произошел во время «очередного витка» территориального спора между Россией и Японией насчет принадлежности Курильских островов.

«Российские подводные лодки действительно очень сильны. Они славятся своими скрытыми способностями», — пришли к выводу эксперты.

Вопрос о мирном договоре между двумя странами остается нерешенным уже более 70 лет по причине того, что Япония претендует на южные Курильские острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и группы Хабомаи, называя эти территории «северными». Токио не признает суверенитет РФ над ними.

Президент России Владимир Путин отмечал, что, несмотря на претензии Японии, реализация программы развития данного региона будет продолжаться. Он также заявлял о желании заключить мирный договор.

Недавно Токио в очередной раз заявил о претензиях на Южные Курилы, когда 19 мая глава МИД Японии Тосимицу Мотэги представил в ходе заседания правительства ежегодный доклад «Синяя книга по дипломатии» о взаимоотношениях с другими странами.

Как писала газета «Известия», японский политолог Юкио Касияма призвал правительство страны заявить претензии на четыре острова Малой Курильской гряды вместо двух.