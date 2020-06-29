ПФР объяснил процесс индексации пенсии после увольнения с работы

Москва, 29 июня. Пенсионный фонд России объяснил работающим пожилым людям процесс индексации пенсии после увольнения. Разъяснения приведены на официальном сайте ПФР.

Специалисты напомнили, что в 2020 году была проведена индексация страховых пенсий на 6,6%. Выплаты увеличили всем пенсионерам, но фактически получили их только неработающие граждане. Получить прибавку пожилые люди смогут только после увольнения.

В фонде на конкретном примере объяснили, что произойдет с пенсией, если россиянин решит уволиться в ближайшее время — в июле. Так, в августе в ПФР поступит отчетность от работодателя о том, что сотрудник трудился в июле. В сентябре — о том, что пенсионер в августе уже не выходил на службу. В октябре фонд примет решение о выплате пенсии с учетом индексации.

«И в ноябре пенсионер получит полный размер пенсии и денежную разницу между прежним и новым размером пенсии за август, сентябрь и октябрь», – пояснили в ПФР.

Таким образом, полный размер пенсии выплатят через три месяца после увольнения. В случае, если пенсионер снова устроится на работу, за ним сохранится повышенный размер ежемесячной выплаты.

Напомним, что 1 июля вступит в силу закон, согласно которому пенсионеры, являющиеся опекунами или попечителями несовершеннолетних детей, больше не будут относиться к категории работающих. Им положена индексация страховой части пенсии. Перерасчет для неработающих пенсионеров-опекунов будет произведен с учетом всех пропущенных ими индексаций. Ощутимую прибавку оценят 29,6 тысячи граждан.