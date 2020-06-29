Детский стоматолог рассказал, как приучить ребенка чистить зубы

Москва, 29 июня. Детский стоматолог Кристина Чеснокова рассказала, как можно приучить детей чистить зубы. Она напомнила, что зубы малышей так же подвержены кариесу, как и зубы взрослых, и к их чистке нужно подходить не менее ответственно.

При этом дети не любят чистить зубы либо не умеют это делать правильно. Как передает Пятый канал, специалист напомнила, что в первые годы жизни ребенка этот вопрос должны контролировать родители.

«Самый важный момент в чистке зубов — это регулярность и пример родителей. Лучше, если вы будете приучать ребенка к чистке задолго до того, как у него появились первые зубки», — подсказала специалист.

Она добавила, что можно использовать специальные дентальные салфетки, которые продаются в аптеках. Мать может намотать такие салфетки на палец и проводить ими массаж десен. Во время этого процесса ребенок привыкает к ощущению чего-то постороннего во рту. Когда у малыша появятся зубы, нужно купить зубную щетку и пасту с пометкой «ноль плюс». Такую зубную пасту ребенок может глотать без риска занести в организм вредные вещества.

Родители могут чистить зубы детей, посадив их на колени. Можно купить яркую зубную щетку.

«Удобнее, когда мама нависает над ребенком сзади или когда он лежит на кровати. Так можно охватить все зубки, включая труднодоступные», — говорится в сообщении.

Ранее стоматологи дали практические советы, как правильно чистить зубы и ухаживать за полостью рта, чтобы дыхание было свежим. Специалисты рекомендуют чистить зубы не менее двух раз в день: утром после пробуждения и перед сном. Можно освежить дыхание после еды.

Держите щетку под углом 45 градусов по отношению к десне и совершайте плавные движения от корней зуба к жевательной поверхности. Обратите внимание, что нужно чистить также внутреннюю сторону зубов и язык.