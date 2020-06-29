Греф назвал «манипуляцией» заявления Михалкова в «Бесогоне»

Москва, 29 июня. Глава Сбербанка Герман Греф назвал «провокацией и манипуляцией» заявления режиссера Никиты Михалкова в выпуске передачи «Бесогон» и подчеркнул, что цитата, на которой основывался ведущий, была вырвана из контекста.

В одном из выпусков передачи Михалков продемонстрировал видеофрагмент с модерации дискуссионной панели на Санкт-Петербургском экономическом форуме в 2012 году. Греф на этом отрывке высказался о демократии и о том, что «нельзя управлять таким обществом, где все имеют равный доступ к информации».

Комментируя случившееся, глава Сбербанка удивился, как такой профессионал, как Михалков, мог либо не посмотреть запись целиком, либо специально вырвать цитату из контекста.

«Это была моя провокация панели, я действовал как модератор. И реплику, призванную оживить разговор, вырвали из контекста и преподнесли как мою точку зрения, что, конечно же, абсолютно некорректно», — ответил на слова режиссера Греф.

Глава Сбербанка напомнил, что, закрывая панель, выступил от своего лица и заметил, что власть должна прислушиваться к гражданам, вовлекать их в процесс управления государством.

Греф также указал, что никогда «не видел в глаза» программу онлайн-образования, о которой рассказывал Михалков в ходе передачи. По ней в перспективе якобы должны быть отменены учебники, экзамены, дипломы, а затем и печатные книги.

Напомним, что выпуск авторской передачи Михалкова под названием «У кого в кармане государство?» в начале мая сняли с эфира. Такие ситуации с проектом случались и раньше — в 2015 году один из выпусков не показали «по этическим причинам». В недавнем же выпуске «Бесогона» режиссер предлагал порассуждать о том, как может измениться мир после пандемии коронавируса, и почему вокруг новой инфекции постоянно возникают конспирологические теории и спекуляции.