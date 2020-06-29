Для родителей детей-инвалидов в России предложили ввести новые меры поддержки

Москва, 29 июня. В Общественной палате выступили с инициативой позволить родителям детей-инвалидов выполнять оплачиваемую работу без лишения их государственного пособия. Идея принадлежит председателю Национального родительского комитета, члену Общественной палаты России Ирине Волынец. Она направила обращение в правительство, Госдуму, Совет Федерации и Пенсионный фонд.

Как пишет RT, согласно российскому законодательству сейчас родитель или опекун ребенка-инвалида или инвалида с детства первой группы не может получать госвыплату в размере 10 тысяч рублей в том случае, если имеет оплачиваемую работу, независимо от уровня доходов.

Волынец напомнила, что родители таких детей не имеют возможности для полноценного трудоустройства. Они могут иметь небольшие источники дохода — к примеру, в режиме самозанятости.

«Просим вас позволить родителям детей-инвалидов, получающим пособие по уходу за ребенком-инвалидом, иметь источники дохода, не превышающие один минимальный размер оплаты труда, при сохранении пособия», — сказано в обращении.

Напомним, из-за введения карантинных мер в период коронавирусной пандемии родители детей с ограниченными возможностями столкнулись с проблемами в организации дистанционного обучения.

Как оказалось, детям с особенностями трудно взаимодействовать с преподавателями в режиме онлайн, поэтому обучение свелось практически к нулю, и прогресс, которого добились ребята, может быть утерян. Кроме того, за детьми-инвалидами нужен постоянный уход, и родители не могут оставить их дома одних. Если раньше за ребятами присматривали в коррекционных школах, то теперь они закрыты, и одному из родителей приходится не выходить на работу, а это существенно бьет по финансовому положению таких семей.

О помощи родители попросили региональное отделение Общероссийского народного фронта в Карелии. Активисты движения нашли выход из ситуации и обратились в оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в республике с просьбой рассмотреть вариант открытия дежурных групп для детей с ограниченными возможностями.