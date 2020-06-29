Греф рассказал, как мошенники украли у него $2000

Москва, 29 июня. Глава Сбербанка Герман Греф стал жертвой мошенников. Инцидент произошел давно, после деловой поездки за рубеж. Об этом он рассказал в своем интервью.

По словам Грефа, тогда он уже работал в Сбербанке. В одной из стран Африки или Латинской Америки он расплатился пластиковой картой, однако злоумышленникам удалось ее дискредитировать.

«Вернулся в Москву и вдруг слышу, как защелкал мой телефон: пошли сообщения о транзакциях. Смотрю, а с карточки по 500 долларов за раз снимают», — пояснил Греф в интервью ТАСС.

Преступникам удалось украсть со счета около 2 тысяч долларов до того момента, пока Греф дозвонился в банк и заблокировал карту. Однако он поясняет, что данный инцидент произошел давно. На сегодняшний день существует специальная система, работающая на искусственном интеллекте. Она позволяет блокировать подобные мошеннические операции.

Герман Греф также отметил, что в результате деньги ему удалось вернуть, однако разбирательства через банковскую систему Visa шли около полугода.

Напомним, ранее Роскачество призвало граждан быть бдительными в период голосования по поправкам к конституции, поскольку велик риск стать жертвами интернет-мошенников. Россиян предупредили, что злоумышленники на фоне важного информационного повода постараются активно создавать фишинговые рассылки, сайты-однодневники о выигрышах призов. Не исключено появление вредоносных клонов приложения «Мобильный избиратель».